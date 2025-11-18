Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en que José Medina Mora, como su sucesor, siga la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en Palacio Nacional, Cervantes mencionó que hay un relevo “muy acordado” y “muy buen ánimo”.

“Debe ser buena, se ha venido trabajando muy bien, queremos que siga la relación porque solamente juntos, con diálogo, es como se puede crecer este gran país”, comentó al rechazar la confrontación. “Hay que apostarle a la presidenta porque si le va bien, nos va bien a todos”, agregó.

Lee también Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Más que negociaciones con el gobierno de la autonombrada cuarta transformación, Francisco Cervantes apostó por mantener el diálogo.

Destacó los diálogos con Estados Unidos sobre el T-MEC, así como las consultas realizadas en los estados: “México no compite con Estados Unidos, México es complementario, estamos totalmente integrados”.

Aseveró que en la parte laboral se ha hecho muchísimo, además del incremento de salario.

Lee también Anticorrupción inhabilita y multa a empresa de equipo médico ABC Sivmed; acusa información falsa en licitación pública

“Tenemos muy controlada la parte de inflación”: CCE

Al destacar el Pacic, el aún presidente del CCE aseveró que “tenemos muy controlada la parte de inflación”.

“Además bajó el precio de la canasta básica, de mil 30 pesos bajó a 910 pesos, entonces eso es un resultado que beneficia a las familias de bajos recursos”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr