Más Información
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad
Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm
Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan
Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los avances de la indagatoria sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
Nación 11:37 AM
Finaliza conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.
Nación 11:36 AM
Sobre la propuesta del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, García Harfuch señala que toda cooperación es bienvenida.
Nación 11:28 AM
El titular de la SSPC reitera sus condolencias.
Nación 11:21 AM
El general Trevilla Trejo afirma que siempre hubo comunicación entre Fuerzas Armadas y el alcalde de Uruapan. Detalla que de octubre del 2024 a noviembre del 2025 en Uruapan, se han sido detenidas a 67 personas, 137 kilogramos de drogas, 56 armas, 3 mil 297 cartuchos, 147 vehículos, 407 mil pesos, 54 dólares, 3 mil 57 cartuchos, 167 cargadores y 13 granadas.
Nación 11:20 AM
El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de Defensa, presenta la línea del tiempo donde informan lo relacionado al apoyo de la Defensa Nacional proporcionó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
Detalla que en coordinación con el alcalde se le proporcionaron seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional. Señala que eventualmente se reforzó su seguridad con más elementos, dando un total de 14.
Nación 11:16 AM
García Hrfuch señala que mantiene comunicación con el gobernador de Michoacán y detalla que no se descarta ninguna línea de investigación.
Nación 11:14 AM
Inicia conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]