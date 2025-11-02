El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de Defensa, presenta la línea del tiempo donde informan lo relacionado al apoyo de la Defensa Nacional proporcionó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Detalla que en coordinación con el alcalde se le proporcionaron seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional. Señala que eventualmente se reforzó su seguridad con más elementos, dando un total de 14.