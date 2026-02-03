Más Información

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

La apertura a juicio oral en el caso del exgobernador de Chihuahua, , preso en el penal del Altiplano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, seguirá suspendida.

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió al expriísta la suspensión definitiva en el amparo que promovió en enero contra la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre de 2025 por por 73.9 millones de pesos.

En acuerdo publicado este martes, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez aclaró que la medida cautelar concedida al chihuahuense en modo alguno implica su libertad, si no que sus efectos son para que una vez concluida la etapa intermedia, se suspenda la apertura a juicio oral.

“Se R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE a * la suspensión definitiva respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto”.

¿De qué acusan a César Duarte?

La (FGR) acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.

Según el , Duarte Jáquez instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.

