El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, dijo que se encuentran en el 95% de revisión de títulos de agua, y en diversos casos han encontrado irregularidades y que pertenecían a políticos y gobernadores.

Durante la conferencia matutina de este 4 de septiembre, Efraín Morales explicó que ya se quitaron diversas concesiones como el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya que a la fecha ya se recuperó metros cúbicos del vital líquido, los cuales estaban resguardados por una presa construida en un rancho del exmandatario.

"[...] se realizaron toda una serie de abusos en donde quienes administraban el agua y con redes de amigos, yo diría que redes de corrupción, si otorgaron títulos de concesión que fueron acaparando el agua en distintas regiones del país. En esta revisión, que hemos realizado ya de prácticamente estamos en el 95 % de la revisión de estos títulos, hemos detectado algunos, pues que son muy emblemáticos", indicó.

Agregó: "Este es el caso de Chihuahua del exgobernador Duarte, quien durante su periodo de gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 metros que provocó un acaparamiento en toda la región y que no permitió que muchos pequeños productores pudieran utilizar a esa agua prácticamente para sobrevivir".

El director de Conagua explicó que en esta revisión tienen casos que han detectado, y que tienen el objetivo de que se pueda poner orden en las concesiones y poderlas clausurar.

"[...] en este gobierno lo que hemos determinado es que lo que no vamos a permitir es que el agua sea un negocio mientras haya gente que está careciendo de este vital líquido es importante señalar el número hasta el día de hoy que llevamos ya más de 4 mil verificaciones una gran cantidad de estas verificaciones están terminando en sanciones que son clausuras y no solamente clausuras estamos también incautando los equipos", mencionó.

