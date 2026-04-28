El 21.3% de la población del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue diagnosticada con diabetes tipo 2, y 31.9% con hipertensión.

Los pacientes pueden presentar síntomas depresivos, dificultades para caminar, escuchar, recordar cosas y realizar actividades básicas.

La especialista del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) Carolina Pérez Ferrer informó que 35.2% de las personas adultas mayores presentan síntomas depresivos. Y un porcentaje importante presenta dificultades para realizar actividades básicas: 43.2% reportó problemas para caminar. Y otra proporción alta de adultos mayores tuvo dificultades para ver, oír y recordar.

De acuerdo con los avances del proyecto Estado de salud de la población derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado: 2021-2025, la población tiene una edad mayor que el promedio nacional (42.3 años frente a los 36 años), con un nivel educativo superior notable (43.1% con licenciatura o grados académicos mayores), y la mayoría de los hogares ubicados en niveles socioeconómicos medio y alto.

El estudio indica que se mostraron importantes brechas en el diagnóstico y el control de estas enfermedades, por lo que se realizará un análisis basal de las condiciones de salud de niñas, niños, adolescentes y personas adultas adscritas al ISSSTE, y se sustenta en la sobremuestra de esta población incorporada a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025, así como en la armonización de los levantamientos de las rondas 2021 a 2024.

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