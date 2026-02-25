Durante la celebración del 90 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez fue electo nuevo líder nacional de esa central obrera para el periodo 2026-2032.

En el 17º Congreso Nacional de la CTM, Medina Ramírez se presentó como “candidato de unidad”, pero no recibió el respaldo de todas las organizaciones y sindicatos de la central, pues cuatro de las 99 votaron en contra.

Con la presencia del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, pero la ausencia del dirigente saliente Carlos Aceves del Olmo, quien hace meses no tiene apariciones públicas por temas de salud, Tereso Medina ofreció una nueva etapa de una CTM “transparente y de propuesta, no de protesta”.

Aseguró que no permanecerá de manera indefinida al frente de la central obrera como sus antecesores, además de reconocer que “el corporativismo cumplió su ciclo”.

Dijo que no piensa reelegirse al término de su mandato. “Así como llegué de pie, pienso irme de pie y mi primer trabajo será formar a las nuevas generaciones de líderes”, afirmó.

La cargada se hizo presente desde temprano para apoyar la candidatura de unidad del líder sindical surgido de la industria automotriz en Coahuila.

A diferencia del pasado, cuando los dirigentes eran entronizados en la sede cetemista de la colonia Tabacalera, ahora la ceremonia se llevó a un centro de convenciones en los límites entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de Naucalpan, hasta donde los agremiados llegaron con matracas, banderas y pancartas en favor del nuevo mandamás de la CTM.

Contrario a la elección de otros dirigentes, ya no aparecieron contingentes ni personajes del PRI, sino figuras del régimen morenista.

“¡Tereso!, ¡Tereso!, ¡Tereso!”, se escuchó en el salón en toda la jornada.

“¡Que viva nuestra Presidenta de México!”, arengó Medina Ramírez en su primer mensaje como secretario general cetemista.

Al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, que acudió en representación del gobierno, le pidió que le haga llegar “un saludo respetuoso a nuestra presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que la CTM está comprometida para estar siempre atenta de manera institucional y colaborar en todo lo que beneficia a México y al país, en especial a nuestros trabajadores”.

Dijo que la CTM, “de manera institucional y colaborativa, considera que si gana nuestra Presidenta, gana México, y si gana México, ganan los trabajadores, y ganamos todos.

“Hay momentos en la vida de las instituciones que no se repiten, momentos en que una organización se mira al espejo y decide con serenidad y valentía qué conservar, qué corregir y qué se renueva. Este es uno de esos momentos, una etapa que marca el relanzamiento de la confederación, porque 90 años se celebran y se honran con resultados, con coherencia y con responsabilidad histórica”.

Tereso Medina anunció la creación del Consejo Asesor Honorífico de la CTM, que encabezará el exsecretario general Carlos Aceves del Olmo.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, reconoció la importancia histórica de la CTM, y afirmó que hace décadas la lucha obrera era por el salario, después la seguridad social, más tarde por la estabilidad laboral, y hoy es por el tiempo de vida, “porque el bienestar se mide en descanso en la familia, en la salud y en la comunidad”.

Al acto de la CTM asistieron el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar y líderes de los sindicatos de Pemex, Telefonistas, Ferrocarrileros, del Sistema de Transporte Colectivo y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros.