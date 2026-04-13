El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que el Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) es uno de los procesos más amplios e incluyentes en la historia reciente del Instituto.

El INE destacó que la convocatoria contempla 333 plazas vacantes distribuidas en 49 cargos y puestos adscritos a Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados para fortalecer la función electoral mediante la incorporación de personal profesional, “altamente calificado y comprometido con el servicio público”.

En un comunicado, detalló que en este proceso, 20 mil 900 personas presentaron su postulación para un cargo o puesto (11 mil 213 mujeres, 9 mil 604 hombres y 83 personas no binarias), lo que “refleja el interés y la confianza que existe en la población por integrarse al INE”.

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“Esta cifra demuestra el alcance de una convocatoria que, basada en el mérito, abre la posibilidad de incorporarse al SPEN y contribuir directamente a las tareas sustantivas del Instituto”, aseguró el INE en un comunicado.

Resaltó que para quienes ya forman parte del SPEN, el Concurso Público 2026 constituye una oportunidad para ascender y dar continuidad a su desarrollo profesional dentro del Instituto, lo que evidencia su interés por fortalecer su trayectoria institucional mediante el acceso a cargos y puestos de mayor responsabilidad.

“Estos resultados constituyen una muestra significativa de la confianza ciudadana en el INE, al evidenciar una respuesta favorable a un proceso abierto, serio y sustentado en reglas claras, evaluaciones objetivas e igualdad de oportunidades”, enfatizó.

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Apuntó que “al mismo tiempo, reflejan el interés de la ciudadanía por integrarse a una institución con solidez técnica y profesional, cuya labor resulta estratégica para el desarrollo democrático del país”.

El INE subrayó que uno de los aspectos más destacados del Concurso Público 2026 es su enfoque en la igualdad sustantiva y la inclusión, además de contemplar plazas exclusivas para mujeres e incorporar criterios de designación como la alternancia paritaria y esquemas combinados de asignación, definidos según la situación ocupacional de cada cargo o puesto.

“En conjunto, estas medidas permitirán que el 66.67 por ciento de las plazas vacantes sujetas a concurso sean asignadas a mujeres, con el propósito de atender desigualdades históricas y avanzar hacia una integración paritaria del SPEN”, destacó.

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El concurso también se distingue por ampliar de manera explícita la participación de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, lo que contribuye a conformar un SPEN más representativo de la diversidad social del país.

“La presencia de estos grupos no sólo refleja el interés de sectores de la población que han enfrentado barreras para acceder a espacios públicos y profesionales, sino también el compromiso institucional de construir condiciones más accesibles e incluyentes”, dijo.

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