Durante la mañanera del 29 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, compartiendo un debate que sostuvo con él en 2005, año en el que enfrentó un proceso de desafuero.

El video exhibido bajo el título “Aquí el porque Ciro Gómez Leyva no tolera nada de AMLO”, muestra cómo AMLO argumenta que, a pesar del juicio de desafuero que enfrentaba, él se ponía en "las manos del pueblo", mientras que el periodista contra argumentó que el político en realidad se "encontraba en las manos del PRI".

Horas más tarde, después del recuerdo mostrado por AMLO, Ciro respondió al mensaje durante la transmisión de su noticiero, declarando que, en ese entonces solía mantener una relación cordial con el actual mandatario y que ahora le sorprende que niegue el apoyo que se le dió durante su proceso de aspiración para la contienda presidencial del 2006.

AMLO exhibió una entrevista con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) y argumentó que ese fue el origen de por qué lo critica. Por ello, el periodista le recuerda que “dijimos de principio a fin que el desafuero en su contra era una atrocidad. ¿Ya se le olvidó, presidente?” #PorLaMañana pic.twitter.com/zW5KQp0q5Z — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 29, 2023

Ciro argumenta que parte de su respaldo a López Obrador fue denotado, por ejemplo, por la transmisión de una de sus marchas por medio del desaparecido canal CNI Canal 40.

"Yo no espero gratitud por mi trabajo periodístico, pero que desmemoria del presidente López Obrador y que tramposo", fueron las palabras que ahora Gómez Leyva dirigió a AMLO, afirmando que lo único que hizo fue mantener una crítica frontal y no una "mafia" en contra de él, como el mandatario lo aseguró durante la mañanera, donde señaló al diario La Jornada como él único medio que no se volcó contra él en el 2005.

Finalmente, el periodista concluyó su réplica con la frase "Bienvenido al último año de gobierno", planteando que el hecho de que haya sido exhibido de esa manera únicamente vuelve a ponerlo en riesgo, al ser colocado ante los gobernados como un "opositor político".

