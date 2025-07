“¡Se ve, se siente!, ¡La 9 está presente!”, gritaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al tomar la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), de la Autoridad Educativa Federal (AEF), en una nueva huelga para impedir que se les descuente hasta 5 mil pesos de su sueldo por su participación en protestas del mes pasado.

Entre forcejeos, maestros tratan de abrir la puerta de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar. Acusan que sus compañeros manifestantes no pueden salir porque personal de la AEF les impide el acceso.



Tras marchar desde metro Chabacano, con banderas rojas, que ondeaban la imagen de un martillo y una hoz, los centistas ingresaron al edificio, ubicado en la colonia Doctores, al grito de: “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”, promesa que cumplieron unos minutos después al plantarse en cada uno de los 6 niveles.

“Ante la falta de respuesta y la cancelación de la mesa acordada con el secretario de Educación para hoy 3 de julio, miles de trabajadores de la educación de las Secciones 9, 10, 11 y 60 en paro, hemos ocupado el edificio de la Coordinación General de Recursos Humanos, ubicado en Isabel La Católica 165.

“Exigimos la devolución de 10 millones 255 mil 770 pesos descontados arbitrariamente a 5 mil 485 docentes de la Sección 9. ¡Unidos y organizados venceremos!”, informó al respecto la disidencia magisterial en un comunicado.

🗣️ “Todos adentro, la indicación es tomar el edificio, no quedarnos a fuera”, dicen maestros centistas al tomar la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar.



La protesta inició por la mañana. Los docentes se congregaron en el metro Chabacano, donde permitieron la entrada libre en torniquetes a los usuarios del servicio de transporte público.

También se reunieron sobre la Calzada de Tlalpan, dirección norte y sur, donde ahogaron la circulación en vías aledañas por un par de horas hasta que llegaron a la desviación de Chimalpopoca para dirigirse a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.

“Entregamos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una queja firmada por casi 200 secretarios generales de comités ejecutivos delegacionales de la Sección 9 que fueron electos el año pasado pese a una convocatoria amañada.

“La queja es porque la base de la Sección 9 definió quiénes son sus representantes y hoy los 'charros' del CNTE pretenden desconocer a los secretarios, secretarias generales de los comités delegacionales, que son la representación de la base trabajadora en las zonas escolares, en las delegaciones sindicales”, dijo al respecto Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9.

Luego, caminaron hasta la sede de la AEF donde, entre empujones, tomaron la CGRH. “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”, amagaron.

Pedro Hernández acusó públicamente que Mario Delgado, titular de la SEP, canceló la mesa de diálogo programada para hoy bajo el pretexto de que “no tuvo tiempo de revisar sus demandas”. Esto les fue notificado de manera informal por Luciano Concheiro.

Además del titular de la SEP y el de la AEF, la disidencia magisterial iba a reunirse con Martí Batres, dirigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

🔴Pedro Hernández acusa públicamente que el titular de la SEP canceló la mesa de diálogo de hoy bajo el pretexto de que “no tuvo tiempo de revisar sus demandas”. Esto les fue notificado de manera informal por Luciano Concheiro.



Iban a negociar sus demandas, entre las que destaca la homologación de prestaciones y bonos, aguinaldo de 90 días, basificación a interinos y bonos para jubilados.

Al momento, la Autoridad Educativa sigue tomada.

“Ha habido un descuento, podemos llamarle generalizado, independientemente de si estuvimos o no en la movilización. El tema central en estos momentos es que tiene que venir el doctor Conchero, el licenciado Juan Carlos Cummings, que es el jefe de esta coordinación, que es el administrador de recursos financieros de esta Autoridad Educativa Federal, y el planteamiento central es que deben de cancelarse estos descuentos y deben proceder a la devolución.

“Queremos resolver el tema de los descuentos, la devolución inmediata y la ruta de atención a las distintas demandas que tenemos como CNTE en la Ciudad de México.

“A Mario Delgado le decimos que no cumple su palabra. Nos dijeron que nos recibían el día de hoy y que estarían autoridades del ISSSTE y de Gobernación. Gobernación también nos confirmó la cita y a las 10:48 recibí un mensaje de WhatsApp de que dice el secretario que no es posible atendernos y que nos recibía hasta la próxima semana para dar una respuesta 'integral' a nuestras demandas. Nos parece que no hay seriedad de este Gobierno de la 4T y si hemos expresado nuestro enojo a la Presidenta, al secretario de Educación”, manifestó Hernández.

