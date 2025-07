“Violencia es aplicar descuentos a diestra y siniestra a más de 8 mil trabajadores”, respondió Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la Autoridad Educativa Federal (AEF) luego de que el organismo solicitó a la disidencia magisterial pedir atención a sus demandas a través de canales oficiales.

“Es lamentable que el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México se escude en un discurso de diálogo y no violencia. El derecho a manifestarnos no está a negociación; violencia es mantener un estado de excepción y discriminación en salarios y prestaciones a 150 mil trabajadores y trabajadoras de la educación de la Ciudad de México, también lo es no atender las demandas que hemos presentado en múltiples mesas y que aún no tenemos respuestas, sólo promesas”, difundió Hernández en una carta pública para Luciano Concheiro, titular de la AEF.

El dirigente de la Sección 9 acusó a Concheiro de sostener una “alianza perversa” con el sindicalismo corporativo que hizo el descuento a trabajadores de la educación básica con un monto superior a 15 millones de pesos en consecuencia de participar en el paro de docentes de mayo y junio.

Por este motivo condenó que Concheiro, a través de la AEF, pidiera negociaciones pacíficas pues, además, acusó que el personal de seguridad del edificio agredió a maestras y maestros que protestaban.

“Violencia es sostener una alianza perversa con lo peor del sindicalismo corporativo: los charros del SNTE, que alguna vez se combatió y que hoy conviven en los mismos edificios que se pagan del erario público, pues ahí en Isabel la Católica 165 y otras oficinas albergan a comisionados charros de las secciones 9, 10 y 11 del SNTE, que de la mano de la autoridad condicionan derechos de los trabajadores.

“En la manifestación en el edificio de Isabel la Católica 165 el jueves 3 de julio personal de seguridad agredió a maestras y maestros".

Finalmente, subrayó que rechazar cualquier tipo de represión significa no ejercerla y cumplir con los compromisos firmados en múltiples minutas.

