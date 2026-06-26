La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que una persona falleció luego de una serie de omisiones médicas en un hospital del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) en Morelos. El Acreditó violaciones a los derechos a la salud y a la vida, al determinar que no se brindó atención oportuna ni el tratamiento adecuado ante complicaciones que derivaron en una falla orgánica múltiple.

Por ello, emitió una recomendación dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por las irregularidades detectadas en la atención médica proporcionada a una persona que murió tras presentar complicaciones durante una cirugía en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No.1, localizado en Cuernavaca, Morelos.

Después de investigar el caso, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra determinó que se vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de la víctima, además de afectar el derecho de acceso a la información en materia de salud de una persona considerada víctima indirecta.

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La Comisión señaló en un comunicado que existieron demoras en la atención médica y que los médicos tratantes no proporcionaron el tratamiento adecuado ante el deterioro clínico del paciente ni informaron oportunamente al médico cirujano sobre esta condición.

Dichas omisiones permitieron la progresión del cuadro clínico hasta derivar en una falla orgánica múltiple que ocasionó el fallecimiento.

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Asimismo, la CNDH documentó que el personal médico tampoco llevó a cabo estudios complementarios ni adoptó medidas diagnósticas y terapéuticas que resultaban necesarias para atender las complicaciones presentadas por la víctima.

El organismo destacó que las omisiones fueron determinantes en el desenlace fatal del caso.

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Como parte de la recomendación, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá reparar integralmente el daño provocado a la víctima indirecta, incluyendo la prestación de atención psicológica y tanatológica especializada en caso de que sea requerida.

Además, deberá colaborar en el trámite y seguimiento del expediente administrativo iniciado ante el Órgano Interno de Control del Instituto para investigar las irregularidades detectadas y determinar las responsabilidades correspondientes.

La CNDH también instruyó al IMSS a implementar un ciclo de capacitación en materia de derechos humanos para su personal y emitir una circular dirigida a trabajadores del área de Cirugía General y de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Regional con Medicina Familiar No.1.

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La intención, indicó, es reforzar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos a la salud, a la vida y al trato digno de las personas usuarias de los servicios médicos.

La Comisión subrayó que las instituciones de salud tienen la obligación de garantizar una atención oportuna, adecuada y con apego a los estándares de derechos humanos, especialmente cuando se trata de pacientes en estado crítico o sometidos a procedimientos quirúrgicos de alto riesgo.

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