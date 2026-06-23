La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conmemoró el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), instrumento internacional que establece la prohibición absoluta de estas prácticas y que actualmente cuenta con la adhesión de 96 Estados.

En un comunicado, el organismo recordó que México firmó el Protocolo Facultativo el 23 de septiembre de 2003, lo ratificó el 11 de abril de 2005 y éste entró en vigor en el país el 22 de junio de 2006. Asimismo, destacó que en 2017 se promulgó la Ley General contra la Tortura, mediante la cual se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) como una instancia especializada adscrita a la CNDH.

La Comisión señaló que, particularmente desde 2019, el MNPT ha consolidado una estrategia de monitoreo permanente, sistemático y especializado en los lugares de privación de la libertad, con el objetivo de identificar factores de riesgo que pudieran derivar en actos de tortura o malos tratos contra las personas recluidas.

Lee también Sheinbaum pide a Segob y FGR presentar avances sobre identificación humana; reconoce fallas en Semefos del país

Indicó que la incorporación del mecanismo a la estructura de la CNDH ha fortalecido su operación y facilitado la interlocución con autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de robustecer sus capacidades técnicas para cumplir con las obligaciones establecidas por el Protocolo Facultativo.

La CNDH destacó que el MNPT mantiene un diálogo constante con autoridades penitenciarias para impulsar la atención de las recomendaciones derivadas de sus visitas de supervisión, bajo un enfoque preventivo orientado a evitar vulneraciones a los derechos humanos antes de que ocurran.

[Publicidad]

Como parte de la conmemoración, durante junio el mecanismo organizó el foro “Buenas prácticas de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura en la atención a mujeres privadas de la libertad en América Latina”, inaugurado por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. En el encuentro participaron representantes de mecanismos nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, así como especialistas de Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia.

Lee también Niegan amparo al vicealmirante Manuel Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal; seguirá preso en el Altiplano

Durante el foro se intercambiaron experiencias sobre la prevención de la tortura y los malos tratos hacia mujeres privadas de la libertad, además de analizar las condiciones estructurales de reclusión, los contextos previos a su encarcelamiento y los principales retos que enfrentan los mecanismos nacionales de prevención en la región. El evento reunió a más de 300 asistentes de manera presencial y virtual.

[Publicidad]

Asimismo, el pasado 18 de junio se realizó el simposio “La tortura sexual en México, situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación”, en el que participaron especialistas de la CNDH, del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, coordinado por la Secretaría de Gobernación, así como representantes de organismos de derechos humanos de Tlaxcala, Hidalgo y Campeche.

La Comisión informó que el encuentro contó también con la participación a distancia de autoridades penitenciarias, fiscalías especializadas y organismos públicos de derechos humanos de diversas entidades del país, con una asistencia remota superior a las 800 personas.

Lee también Farmacias del Bienestar opera sólo en Edomex con 400 módulos: Sheinbaum; alistan máquinas dispensadoras de medicamentos

[Publicidad]

La CNDH afirmó que estos espacios de intercambio fortalecen las capacidades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y complementan las labores de supervisión que realiza en centros de reclusión, en cumplimiento de los compromisos asumidos por México en materia de prevención de la tortura.

A dos décadas de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo, el organismo reiteró que la erradicación de la tortura exige la coordinación permanente entre instituciones, autoridades y sociedad civil, con el propósito de garantizar la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad y asegurar el pleno respeto de sus derechos humanos.

em/apr