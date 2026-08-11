La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, por medio del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impuso a Eliana Díaz Magaña una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación durante 2 años con la finalidad de participar, por ella misma o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En un comunicado, esta dependencia a cargo de Raquel Buenrrostro explicó que dicha sanción se impuso debido a que, durante la vigencia de tres órdenes de compra suscritas en agosto de 2021, brindó información falsa relacionada con 120 piezas del medicamento identificado como "Limustin Tacrolimus", lote I20J0121.

Detalló que las piezas fueron presentadas y etiquetadas como Tacrolimus de 1 mg, a pesar de que su contenido no correspondía con el medicamento indicado en sus envases primarios y empaques secundarios.

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Precisó que la notificación de la sanción se llevó a cabo el pasado 31 de julio y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además, destacó que Díaz Magaña fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

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La dependencia enfatizó que las medidas se emitieron con base a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

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Resaltó que la persona física tiene derecho a impugnar esta resolución, y en caso de realizarlo, la Secretaría Anticorrupción defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

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“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar durante la vigencia de contratos públicos tiene consecuencias”, dijo.

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dft