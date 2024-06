El empresario Claudio X. González desafió a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a investigar y castigar a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otros actores políticos, como parte de las acciones concretas y efectivas contra la corrupción que, según él, ha permeado la presente administración.

En una publicación de X, anteriormente conocida como Twitter, expresó: “Yo le voy a creer a Sheinbaum que está en contra de la corrupción cuando, siendo presidenta, investigue y castigue a los hijos de AMLO, a los hermanos y parientes de éste, a Ignacio Ovalle y los capitanes de Segalmex, a Julio Scherer y Arturo Zaldívar y tantos (innumerables) casos más de corrupción probada durante la presente administración."

El empresario también comparó la retórica contra la corrupción del actual gobierno con la falta de acciones efectivas, y señaló las promesas no cumplidas de otros líderes políticos: "Que demuestre que ella SI es diferente y NO como AMLO, que agitó su puerco pañuelito pero no hizo nada en contra de la corrupción y la impunidad (incluyendo a propios y extraños, como Peña Nieto y sus secuaces)."

Concluyó desafiando directamente a Sheinbaum a tomar medidas concretas para erradicar la corrupción dentro de su administración: "Reto a la futura presidenta a combatir la abundante corrupción de la 4T. Por el bien de México, atrévase."

En respuesta de la publicación, el excandidato a la presidencia Jorge Álvarez Maynez reposteó la publicación, y dijo que le creerá a Claudio cuando “deje de hacer campaña por el PRI de Peña Nieto”.

“Cuando pida perdón por haber apoyado a Alito Moreno y Marko Cortés a obtener otros 6 años de impunidad. Cuando combata a corruptos como Beltrones y Cabeza de Vaca en vez de promoverlos. Atrévase”, escribió el excandidato.

Claudio X. González. Foto: Captura de pantalla

