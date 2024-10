La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con la senadora por Morena, Andrea Chávez quien acusó al caricaturista Antonio Garci Nieto por difundir una foto de ella manipulada con Inteligencia Artificial donde la sexualiza.

Durante su conferencia matutina de este 10 de octubre, al ser cuestionada tras la denuncia de Chávez, la mandataria declaró "mi solidaridad con Andrea (...) es denigrante hacia una mujer" y destacó que la senadora está en su derecho de denunciar al caricaturista, además recalcó que no se trataba de una situación de censura.

Claudia Sheinbaum señaló que una era una "obligación" estar de acuerdo con todo lo que se opina, pero que existía una situación de machismo, por lo que rechazó cualquier acto de discriminación hacia las mujeres independientemente de su posición política.

"Un llamado a que se eleve el nivel y no se caiga en esta denigración hacia la mujer, a cualquier mujer que viva una situación de burla o discriminación independiente de su condición política (...); si no se está de acuerdo, que utilicen su creatividad orientada de manera distinta y no a denigrar", declaró.

El pasado 9 de octubre, la senadora informó que actuaría de manera legal a través de la Ley Olimpia contra Garci Nieto, después de que el monero difundiera en sus redes sociales una fotografía creada por Inteligencia Artificial de contenido sexual de la funcionaria, lo que ella calificó como un acto que atacaba y vulneraba su integridad.

Por su parte, Antonio Garci Nieto señaló que estaba siendo acosado e intimidado desde el poder del gobierno actual, que busca censurarlo por "criticar al régimen y la dictadura".

