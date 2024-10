El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador por la que se establece que CFE tendrá preponderancia por encima de los privados. La reserva se avaló con una modificación en la que se eliminó por completo la obligación del Estado para generar energías limpias.

Quedó avalada en lo particular por 350 votos a favor, por parte de Morena, PT y PVEM, 111 sufragios en contra del PRI, PAN y MC, así como una abstención.

La reserva, que la diputada Ana Elizabeth Ayala (Morena) leyó a nombre de su coordinador, Ricardo Monreal, eliminó un párrafo del artículo 27, en el que se establecía que "el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de reducir las emisiones de gases y y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas, e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales".

Dicho párrafo quedó completamente suprimido.

La reserva también modificó el artículo 28 Constitucional, para suprimir una línea en la que dice que la planeación y el control del sistema energético nacional tiene como objetivo "asegurar el servicio de la electricidad en toda su cadena de valor y preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación".

En el debate, la diputada Laura Ballesteros, de MC, aseveró que "está es una reforma tóxica, quieren seguir generando combustoleo con energía sucia. Le quitan la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética".

El diputado Julen Rementería, del PAN, denunció: "Con esta reserva le quitan lo único rescatable de la reforma. Ahora lo que quieren es darle al Estado todo el poder, pero quitarle todas las responsabilidades"

En defensa de la modificación, Ricardo Monreal argumentó que si se mantenía dicho párrafo "entonces el Estado sería el único responsable de la transición energética".

"No sería posible, porque no tienen la capacidad económica y tampoco se daría congruencia a la afirmación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quién dijo que las inversiones que se generen con motivo de la energía y del petróleo, tendrán certeza jurídica.... ...sino se suprime este párrafo, no se permitirá constitucionalmente la inversión privada para ninguna generación de energía"

La reserva también agrega que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, "tanto de transporte de pasajeros como de carga", son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Finalmente , se añade que además de concesiones y permisos el estado podrá otorgar "asignaciones".

Tras su aprobación en lo particular, la minuta fue turnada a la Cámara de Senadores.

