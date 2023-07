La aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con la Cuarta Transformación es momento de mujeres por su reivindicación, y aseguró que Elvia Carrillo Puerto ha sido una de sus principales guías.

“Hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación también hay una transformación para las mujeres (...) Todavía hay violencia contra las mujeres y esa violencia no va a terminar hasta que no acabe la discriminación en todas su formas, por el color de la piel, por la clase social, por género, por sexo y, en particular, la discriminación contra las mujeres”, dijo durante una reunión con mujeres en Yucatán, la cual forma parte de sus recorridos por el país para conseguir la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

La exjefa de Gobierno reiteró que “el México con ‘m’ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres”.

Destacó la trayectoria de Elvia Carrillo, una de las principales feministas en la historia mexicana.

“Ella siempre ha sido una guía para mí, porque, por encima de todo, sacó sus principios adelante, lo que ella pensaba, pero no sólo para ella, sino para todas las mujeres de Yucatán y para todas las mujeres de México.

“Y logró que las mujeres tuviéramos el derecho a votar, imagínense, ni siquiera nos daban el derecho a votar, así que el día de hoy hacemos un homenaje aquí a Elvia Carrillo, mujer de principios, revolucionaria, feminista, que luchó por la justicia social y los derechos de todas las mujeres mexicanas”, dijo en una reunión con mujeres en el Monumento Elvia Carrillo Puerto.