El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) aseguró que el servicio de comedor para sus trabajadores en su sede Región Centro (Aguascalientes) será austero y que este, indicó, garantiza que la comunidad cuente con una alimentación institucional digna y balanceada para llevar a con sus actividades.

Esto, luego que ayer EL UNIVERSAL informó que el CIDE había lanzado la licitación IA-38-90M-03890M001-N-12-2026 para adquirir alimentos y cortes como Sirloin, Rib Eye, T-Bone, salmón, pulpo, lomo de atún Saku, para el comedor de sus trabajadores y académicos en su sede Región Centro (Aguascalientes)

En una carta, el Centro informó que el monto máximo del contrato no sería de 2.7 millones de pesos, sino de 1.17 millones de pesos, y que el gasto real de la sede se concentraría, afirmó, "en productos básicos de la dieta mexicana".

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"El contrato referido (IA-38-90M-03890M001-N-12-2026) es un instrumento administrativo de "Contrato Abierto". Esto significa que funciona como un catálogo de precios máximos de referencia. La inclusión de ciertos insumos en este listado fue una previsión técnica de la administración de la sede; sin embargo, contar con un precio de referencia no implica de ninguna manera su compra o consumo real."

"El gasto real de la sede se concentra en productos básicos de la dieta mexicana".

Destacó que en 2025, se sirvieron más de 12 mil 600 servicios con una inversión promedio de menos de 100 pesos por comida, "lo que hace matemáticamente imposible el consumo de productos `gourmet´".

La institución aseguró que garantizar este servicio es un compromiso ético y un derecho para nuestra comunidad.

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"El comedor asegura que la comunidad cuente con una alimentación institucional digna y balanceada para continuar con sus actividades.

"En el CIDE, los recursos se destinan al bienestar de la comunidad científica y no a privilegios ajenos a la realidad de la sociedad mexicana", agregó.

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