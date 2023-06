Al manifestar “¡Cero politiquería!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes por la candidatura presidencial de Morena a evitar actos de propaganda ni llevar porras el próximo 1 de julio próximo en el Zócalo de la Ciudad de México para festejar 5 años de su triunfo electoral.

Adelantó que los seis aspirantes están invitados al festejo, pero les advirtió que no estarán en el templete, pues en él solo estarán los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

El Mandatario federal también les pidió en conferencia de prensa a los simpatizantes de los aspirantes que no les falten al respeto a nadie, ni aplaudir o abuchear pues indicó que se busca conmemorar el triunfo electoral de su movimiento en las elecciones de 2018.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoya en la transformación que van asistir el sábado 1 (de julio) al Zócalo, 1 de julio para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México. Que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, qué ni vayan aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarle al respeto a nadie, esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México que es la historia de este país.

Al preguntarle si invitará a los aspirantes presidenciales, el Mandatario respondió: “Están invitados todos, nada más qué ¡Cero politiquería! Todos como ciudadanos, nada más no van a estar desde luego en el templete ahí nada más el gabinete, pero si quieren ir como ciudadanos adelante, sobre todo me dirigió a los simpatizantes militantes de la transformación que son muy responsables y también a los que están participando, no vayan a salir con aplausos y `éste sí y éste no´. Vale más que se entienda”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su movimiento lucha por ideales, por principios y recalcó que el 1 de julio se busca conmemorar es que en México se está llevando a cabo una transformación profunda.

“Nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios, no luchamos porque, entonces lo que vamos a conmemorar es de qué se está llevando a cabo una transformación profunda, estamos arrancando de raíz la corrupción en el país, en México, es una transformación como lo fue la independencia como como lo fue la revolución, con el distintivo de qué lo estamos haciendo desde abajo, con todos y de manera pacífica, pero con mucha profundidad, es un momento histórico”, agregó.







