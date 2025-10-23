En un hecho que confirma la confianza internacional en México y en el sindicalismo moderno, el CEO Global de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, visitó ayer miércoles al diputado Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional en la capital del país.

El encuentro se dio apenas un día después de que el hombre más fuerte de Mazda en el mundo fuera recibido en Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión se destacó que Mazda tiene en México una de sus plantas más grandes e importantes fuera de Japón, ubicada en Salamanca, Guanajuato, donde CATEM representa a los trabajadores. Moro subrayó que dicha planta “se encuentra al mismo nivel que la de Hiroshima, gracias a la calidad, disciplina y compromiso de los obreros mexicanos”.

Pedro Haces señaló que la presencia del CEO de Mazda en las oficinas de CATEM es una muestra clara de la confianza de la empresa automotriz japonesa en el sindicalismo moderno que encabeza la confederación.

“Celebro que ayer haya tenido un fructífero acercamiento con nuestra Presidenta, México vive un momento crucial para consolidar el crecimiento económico y, como CATEM, nuestro compromiso es cuidar todas las inversiones que lleguen, garantizando la armonía entre capital y trabajo”, afirmó el dirigente sindical.

El líder de la CATEM también resaltó que, de cara al año 2026, México está enfrentando un proceso estratégico en la negociación del T-MEC, y al mismo tiempo que reconoció el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el impulso para que todos los sectores participen en el dialogo regional.

“La calidad y capacitación de los trabajadores mexicanos son la clave para que las inversiones se mantengan y crezcan. Hoy, CATEM trabaja para garantizar relaciones laborales sólidas que impulsen la productividad en beneficio del país”, señaló.

Por su parte, Masahiro Moro reconoció a México como un punto estratégico para Mazda: “Somos una empresa global presente en 130 países y México es la región más importante en América. Nuestra planta en Guanajuato es la más grande fuera de Japón y eso se debe al talento y esfuerzo de los trabajadores mexicanos”, destacó el CEO Global.

En la reunión también participaron: Verenisse Ruiz, delegada nacional de la Industria Automotriz de CATEM; la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Carlos Monroy, presidente de Mazda México.

La visita de Masahiro Moro a la CATEM representa un hecho sin precedentes que reafirma el liderazgo sindical de Pedro Haces Barba y la confianza de la industria automotriz global en la mano de obra mexicana. Redacción