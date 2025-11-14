La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará una jornada de “paso libre” en diferentes casetas del país como parte de las actividades del segundo día del paro nacional de 48 horas.

Hace una hora, contingentes que pernoctaron en el campamento instalado en la Cámara de Diputados, entre Eduardo Molina y Congreso de la Unión, salieron en dos autobuses y una camioneta hacia la autopista México-Puebla, otros a la salida a Chalco y, unos más, a la salida a Morelos, mientras el resto permanece asentado frente al recinto legislativo.

Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, aseguró en entrevista a medios de comunicación esta mañana que las acciones de hoy nuevamente serán pacíficas y, contrario a los rumores o dichos del gobierno, no bloquearán el paso en las salidas de la ciudad.

Centistas darán paso libre en casetas de Chalco, Tlalpan y San Marcos (14/11/2025) Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

Pérez indicó que el grupo que permanecerá frente a la Cámara de Diputados discutirá para definir la hora de retiro del plantón pues, como afirmaron anteriormente, su manifestación únicamente consiste en dos días de paro y luego volver a sus estados de origen.

Tal como lo dijo Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, hoy Yenny reiteró que la protesta de los centistas es independiente a las marchas convocadas a nivel nacional por la Generación Z para mañana.

La profesora indicó que, aunque ya hubo diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el magisterio disidente no ha recibido respuestas concretas a sus peticiones, hecho por el que adelantó que ya alistan un paro de 72 horas en el marco de sus escalada de protestas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

