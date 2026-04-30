La Ciudad de México registró la tercera muerte causada por sarampión, una durante 2025 y dos en lo que va del 2026; además de 922 casos confirmados de contagio de dicha enfermedad.

En total, en el país, la Secretaría de Salud ha registrado 37 fallecimientos por sarampión desde que inició el brote el año pasado. La entidad con más decesos registrados es Chihuahua con 21 en 2025.

Le siguen Jalisco con 5, Sonora con 1, Durango con 2, Michoacán con 1, Tlaxcala con 1, Chiapas con 1, Guerrero con 1 y Sinaloa con 1.

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Entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de abril de 2026, en el país se han registrado 16 mil 827 casos confirmados de sarampión y 39 mil 856 casos probables.

Por entidad, Jalisco tiene el mayor número de casos confirmados (6 mil 572), y en segundo lugar Chihuahua con 4 mil 586 casos confirmados.

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