Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Resultado: Pumas sorprende y derrota a Tigres en el Volcán con gol de Robert Morales

Resultado: Pumas sorprende y derrota a Tigres en el Volcán con gol de Robert Morales

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que sería “catastrófico” para México si no continúa el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Sería absolutamente catastrófico para nuestro país, el que no se firmara el Tratado de Libre Comercio. Para México no sólo no es irrelevante, el Tratado de Libre Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, dijo.

Señaló que la economía de México depende en gran medida del comercio con Estados Unidos y una rescisión del T-MEC, como ha amenazado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afectaría a millones de trabajadores.

“No perdamos de vista que 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, es decir, 85% de nuestras exportaciones dependen del Tratado de Libre Comercio, prácticamente 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio, casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, detalló.

El panista aseguró que el gobierno federal debe eliminar vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado para que el gobierno de Estados Unidos no tenga pretexto para terminar con el T-MEC.

“La exigencia al gobierno mexicano es que no le den pretextos al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que la mal llamada reforma judicial es parte del problema, y, segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y, sobre todo, los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado.

“Esos son los asuntos de raíz que se tienen que corregir, porque si continúan las alianzas de Morena con el crimen organizado eso será un argumento adicional para que no se firme el tratado”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]