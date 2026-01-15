El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que sería “catastrófico” para México si no continúa el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Sería absolutamente catastrófico para nuestro país, el que no se firmara el Tratado de Libre Comercio. Para México no sólo no es irrelevante, el Tratado de Libre Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, dijo.

Señaló que la economía de México depende en gran medida del comercio con Estados Unidos y una rescisión del T-MEC, como ha amenazado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afectaría a millones de trabajadores.

“No perdamos de vista que 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, es decir, 85% de nuestras exportaciones dependen del Tratado de Libre Comercio, prácticamente 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio, casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, detalló.

El panista aseguró que el gobierno federal debe eliminar vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado para que el gobierno de Estados Unidos no tenga pretexto para terminar con el T-MEC.

“La exigencia al gobierno mexicano es que no le den pretextos al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que la mal llamada reforma judicial es parte del problema, y, segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y, sobre todo, los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado.

“Esos son los asuntos de raíz que se tienen que corregir, porque si continúan las alianzas de Morena con el crimen organizado eso será un argumento adicional para que no se firme el tratado”, expresó.