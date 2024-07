El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México no participará en la reunión extraordinaria de este miércoles que convocó la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se abordará el proceso electoral de Venezuela, pues acusó al organismo de tener una “actitud de parcialidad”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 31 de julio en Palacio Nacional, López Obrador acusó que antes de conocer el resultado de la elección presidencial de Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya había reconocido a unos de los candidatos “sin pruebas de nada”.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA.

“Antes de conocer los resultados, el director de la OEA, Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así?”, expresó.

El Presidente acusó que la actitud de la OEA no es seria, no es responsable y no ayuda a buscar una salida pacífica y democrática a este caso.

Afirmó que los problemas de Venezuela se han estancado y no se han resuelto porque es mucho la injerencia del extranjero.

“Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero”, aseguró después de que ayer también arremetiera contra la OEA.

