El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, expresaron su preocupación por el riesgo de que las campañas anticipadas, la permisividad de las autoridades electorales y los cambios en materia de fiscalización observados recientemente deterioren la equidad rumbo a las elecciones de 2027.

En el seminario Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdova advirtió que la ciudadanía debe exigir que la contienda del próximo año se desarrolle en condiciones de “cancha pareja”.

Sostuvo que si su preocupación es que “a partir, no de reformas legales, sino de una serie de prácticas y, sobre todo, de cambios de criterio y de condescendencias de las autoridades electorales, el tema de la equidad en las condiciones de la competencia nuevamente debe ser objeto de discusión y de análisis público”.

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Córdova lamentó que ni el INE ni el Tribunal Electoral apliquen la ley para evitar las campañas anticipadas a través de las llamadas Coordinaciones para la Defensa de la Transformación que impulsa Morena y que han comenzado a replicar el PAN y el PRI.

Por su parte, Janine Otálora denunció que con la elección de coordinadores de la Cuarta Transformación, la Sala Superior del Tribunal Electoral validó procesos electorales adelantados mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

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Señaló que hay intentos “tibios” por parte de algunos consejeros del INE para regular esta situación o prohibirla, pero lamentó que exista una “apatía total” por parte de las autoridades electorales.

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“¿Qué sucede en una democracia cuando la desinformación como manipulación de la verdad legal proviene de un tribunal constitucional que tiene la última palabra en el espacio político-electoral?”, cuestionó.

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Explicó por qué al convalidar estos procesos internos en Morena, el TEPJF comete un fraude a la ley, figura que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación.

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