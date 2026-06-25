Autoridades federales detuvieron en Morelia, Michoacán a Alfredo “N”, alias Sierra 2 y a una mujer, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esto acción deriva de la captura de Ernesto Rafael "N", "Sierra 1", del Cártel Altozano, efectuada este jueves mediante un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en el que fueron aseguradas armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcótico donde también fue detenida una mujer.

Durante la intervención de “Sierra 2”, fueron aseguradas un arma larga calibre 5.56 milímetros, tipo M4, un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de metanfetamina, un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

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En estos operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Gabinete de Seguridad señaló que siguen afectando esta estructura criminal que extorsionaba a comerciantes, productores y madereros de la región.

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Esto para proteger a las familias, fortalecer la actividad productiva y avanzar en la construcción de la paz en la entidad.

Con estas dos detenciones en menos de unas horas, las autoridades refrendaron su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas de inteligencia, investigación y operación con las autoridades estatales y federales para combatir a quienes generan violencia en Michoacán y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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Cae el "Sierra 1" este mismo jueves

Autoridades federales detuvieron este jueves en Michoacán a Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

En redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch que “Sierra 1” manifestó que este sujeto ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

Harfuch confirmó que junto a su detención, Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer.

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De acuerdo a las autoridades estatales al momento de su captura contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.

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aov/bmc