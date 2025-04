En la cuarta mesa de diálogo entre madres buscadoras y la Secretaría de Gobernación (Segob), la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las destituciones y renuncias que solicitan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas “se darán con el tiempo” y, en tanto, todos los funcionarios involucrados siguen a prueba.

Ante la exigencia de renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y la destitución —en días anteriores— de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la secretaria de Gobernación dijo que todos los funcionarios siguen a prueba.

“Sobre diversas renuncias y destituciones, al tiempo, sólo al tiempo. Todos los días estamos a prueba todos los servidores públicos, todos estamos a prueba, incluyendo a su servidora. Si no hacemos bien el trabajo, esa es una consecuencia, y no hay ninguna excusa para no hacer bien el trabajo”, dijo en entrevista al concluir la reunión con madres buscadoras de Durango, Sonora, Colima y Jalisco.

Las madres y la Segob llegaron al acuerdo de revisar la actuación de las fiscalías locales y de la propia Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Particularmente, este viernes, Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Secretaría de Gobernación que exhorte a la presidenta de la CNDH a presentar su renuncia.

“Es una grosera porque no atiende a las víctimas por igual, solamente a las que puede manipular a su antojo. No está haciendo su trabajo, ¿qué tanto coraje o qué tanto miedo le tiene a las madres buscadoras?”, cuestionó Ceci Patricia Flores al salir de la reunión.

Los acuerdos en la cuarta reunión

Dentro de los acuerdos a los que madres buscadoras y la Segob llegaron está el revisar la actuación de las fiscalías locales y de la propia Fiscalía General de la República (FGR), a quienes acusaron las víctimas de incumplir con citas y reuniones que solicitan ellas mismas.

“Ellos piden renuncias de muchas personas, incluyendo de fiscales y muchas personas, pero eso no se puede hacer así de rápido, son instancias que no dependen de la Secretaría de Gobernación, a nuestros colaboradores, aquí delante de todos, les llamo la atención, pero con entes autónomos tengo que hacer las cosas con respeto y en privado”, dijo Rodríguez Velázquez.

Ceci Flores aseguró que con las legislaciones y acuerdos que se tienen es un buen inicio, pero deben cumplirse. En ese sentido, exigió que la FGR y fiscalías locales integren correctamente las carpetas de investigación contra quienes son detenidos por desapariciones.

“La persona que desapareció a mi hijo va a cumplir dos meses en la cárcel y no lo pueden procesar por la desaparición de mi hijo Alejandro, y todavía en la cárcel me pide 130 mil pesos para decirme dónde está mi hijo… si los tuviera, ya no estaría batallando y arriesgando mi vida”, señaló.

Flores Armenta agradeció la reunión con la secretaria de Gobernación y aseguró que es la primera mesa de diálogo con autoridades federales a la que la invitan desde que desapareció su hijo, hace 10 años.

Nuestra obligación es encontrarlos: Segob

En su mensaje inicial, la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró a las madres buscadoras que todos sus comentarios llegarán a oídos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas. No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la exigencia de ustedes”, dijo la funcionaria.

Esta mesa se tenía prevista el lunes, pero tras la visita de Ceci Flores al Senado de la República, esta misma semana se abrió la fecha.

En las tres mesas anteriores, la secretaria de Gobernación recibió ya a más de 250 madres y padres buscadores que expusieron ante autoridades federales sus casos.

Una exigencia generalizada en las mesas ha sido la omisión y corrupción por parte de autoridades encargadas de la búsqueda de personas, tanto en fiscalías locales como en las comisiones locales de búsqueda.

"Prioridad del Gobierno garantizar que haya verdad, justicia y atención"

Antes, la secretaria de Gobernación, Rodríguez Velázquez, aseguró que se garantizará la verdad, justicia y atención ante reuniones con personas buscadoras de familiares desaparecidos.

Durante la conferencia mañanera de ayer viernes, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que les han propuesto conformar una agenda de trabajo conjunta con los familiares de las víctimas.

“Nos hemos estado reuniendo en mesas de diálogo con personas buscadoras de familiares desaparecidos para conformar una agenda de trabajo conjunta. A lo largo de esta semana hemos recibido integrantes de distintos colectivos que han mostrado interés de tener este acercamiento transparente y respetuoso”, dijo.