El llamado bloque opositor en el Senado celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional sea quien controle y este al mando de la Guardia Nacional, así como se ordena dicha institución creada en este sexenio regrese al mando civil.

Las bancadas oficialistas señalaron que respetan la decisión de la Corte, pero el ala dura de Morena repudió a los ministros que votaron a favor del proyecto y felicitaron a quienes se opusieron al mismo.

Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo en rueda de prensa que con esta sentencia se frena la espiral militarista impulsada por este gobierno y también se pone freno al espionaje del ejercito sin orden judicial.

“Primero porque la suprema corte reivindica su papel de defensa de la constitución, segunda que la constitución no puede modificarse de forma fraudulenta y tercer es un poderoso mensaje, este, junto con declarar inconstitucional el espionaje de parte del ejercito sin control judicial, porque entonces eso evita avanzar en la militarización indebida de México, avanzar en el militarismo”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que fue un reconocimiento a que el bloque de contención está cumpliendo con su responsabilidad y que la corte dio una lección muy importante de cumplimiento del estado de derecho.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, comentó que siempre fue un despropósito el traslado de la Guardia Nacional al ámbito militar y aplaudió a los ocho ministros que votaron por el respeto a la constitución.

“Era un despropósito trasladarle a la Secretaría de la Defensa y a mí me da mucho gusto que, por mayoría, por dignidad, le dé la razón al bloque de contención”, indicó.

Lamento la actuación de la ministra Yasmín Esquivel quien no debería estar en la Corte y sobre el voto de Arturo Zaldívar lamento que defiende el militarismo que rechazo en otros tiempos y con ello pierda cada vez más prestigio.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, consideró que el máximo tribunal del país le dio la razón a la oposición y a la sociedad civil que se opuso a la militarización del país y a la confusión de este gobierno en materia de seguridad pública que debe ser civil.

“Es muy importante para el bloque de contención porque representa una victoria legal y representa un tenían razón, pero es más importante para México, el que exista por fin, en definitiva, una resolución que marque que es militar y que es civil y como no se puede confundir, particularmente en lo que se refiere a tareas de seguridad”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que la decisión de acatarse y recordó su voto cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena dijo que la decisión debe acatarse y recordó que en lo personal votó diferente a su bancada.

“Bueno, yo expresé en su momento un voto particular y no puedo agregar más, no quiero ponerle sal a la herida, respeto la decisión de la Corte porque finalmente es la última instancia, ya no hay otro tribunal que enmiende esa resolución, va a ser una decisión difícil, porque finalmente ya estaba trabajando la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Sedena ahora regresa a Seguridad Publica”.

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoció que la sentencia de la Corte es inatacable y deberá ser acatada.

“Evidentemente estamos obligados a acatar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y bueno, creo que hay poco que decir, somos respetuosos, podemos coincidir o no con la visión de los ministros, sin embargo, es la última instancia y es un tema que sin duda ha requerido un largo debate desde la creación de la Guardia Nacional, hasta que se pudiera hacer cargo la Sedena de su operatividad”.

Sin embargo, un grupo de senadores de Morena del llamado grupo de los radicales, encabezados por el vocero César Cravioto, reconoció a las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar “por su voto a favor de la seguridad del país”.

“Nos parece una irresponsabilidad que el resto de los ministros hayan votado en contra, porque estamos dando pasos hacia atrás al vetar la seguridad a los mexicanos” pero adelantó que como en otros temas el presidente López Obrador tendrá un plan B, C o D.

ONG's califican resolución de Corte como un logro ciudadano

La organización Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos México, Unión Cívica México Haciendo Ciudadanía y Jóvenes por la Democracia, así como los despachos: Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek y diversos organismos de la Sociedad Civil, calificaron como un logro ciudadano, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Indicaron que esta decisión, enmarca la complejidad y la incongruencia en las políticas públicas en materia de Seguridad en el país, pues por un lado, a la creación de la GN, se determinó que sería siempre una institución Civil, detalló que la SCJN, con 8 votos a favor y 3 en contra, determinó que la última reforma, violaba íntegramente la Constitución.

“Agradecemos la oportunidad de servir al país, con la convicción de un México mejor”, detallaron los organismos en un breve posicionamiento.

"Ya no habrá una cadena de mando militar en la Guardia Nacional": Santiago Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalidado el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que se trata de una decisión que empieza a desmilitarizar al país. "Es un gran día para México", comentó en conferencia de prensa.

Reconocer a la SCJN por la resolución que acaba de emitir con la revierte la indebida adscripción que se había hecho de la GN en la Sedena.

Refirió que con esta resolución de la Suprema Corte, la Guardia Nacional ya no tendrá una cadena de mando militar.

"Ya no habrá una cadena de mando militar en la Guardia Nacional, los recursos y su orden administrativa pasa a ser de carácter civil", dijo.

Y añadió que la policía debe ser netamente un cuerpo de carácter civil, y no militar.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, celebró la decisión de la Suprema Corte.

“Tenemos presidenta de la Corte y con independencia Judicial. Hoy, la Corte puso un freno, y es valioso que lo reconozcamos, que no se le regatee, ocho ministros y ministras valientes que toman una decisión histórica”, refirió en entrevista con los medios.

Previamente, los integrantes de la bancada desplegaron una lona con el siguiente mensaje: "Orgullosos de la Corte. No a la militarización!".

Añadió que es un punto de inflexión en la vida pública, y señaló que para fortalecer a las policías civiles se le deben destinar más recursos, en todos los niveles.

“Que haya recursos para el Fortaseg, para las policías municipales, para las policías estatales, y que se asuma que la guerra y la estrategia que hemos tenido en los últimos 17 años, que ha dejado más de 420 mil homicidios dolosos, más de 100 mil personas desaparecidas, es una estrategia fallida que se necesita modificar y que además está violando abiertamente la Constitución”, comentó.

En cuanto a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dijo que el gobierno federal busca que haya opacidad en el manejo de los recursos públicos.

“Hemos recibido comunicaciones de varios servidores públicos que trabajan para estas paraestatales, vimos que pasó con la Financiera Rural, estamos viendo que este golpe de austeridad sigue, cada vez, con una combinación malísima, porque es supuesta austeridad, pero mucha discrecionalidad.

Refirió que existe un “despilfarro enorme en absurdos”, y que la desaparición de instituciones tiene la finalidad de financiar campañas políticas de candidatos del partido en el poder.

En el mismo tema, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, refirió que la opacidad ha sido una constante en la trayectoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, y recordó la construcción del Segundo Piso, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ya que siguen sin comprobarse los recursos utilizados por medio de un fideicomiso.

"Si quiere acabar con el Sistema Nacional Anticorrupción, ya sabemos por dónde va todo. Gobierna destruyendo instituciones, yo no creo que vaya a parar", comentó en conferencia de prensa.

Dirigentes Nacionales del PRI y PAN celebran resolución de la Corte

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, “es un acierto para garantizar el carácter civil” de ese cuerpo de seguridad, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que construir un México más seguro y en paz es posible desde las instituciones civiles.

Por eso, recordó, “en la Cámara de Diputados y en el Senado votamos en contra” de la iniciativa de Morena.

Alejandro Moreno sostuvo que “militarizar no es la solución a los problemas de la nación”.

Por separado, el CEN del PRI celebró la decisión de la SCJN que declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Como lo argumentamos al votar en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, la militarización no es la solución a los problemas de México”, expuso la dirigencia nacional.

Por otro lado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, también celebró la “histórica” resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció por mayoría que es inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El tiempo nos da la razón”, señaló el líder panista, quien recordó que los partidos de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte ante el intento del gobierno federal para tener una policía militarizada.

“Reconocemos que se mantenga a la Guardia Nacional con carácter civil, una demanda que el PAN ha hecho desde un inicio. Es un triunfo y felicitamos a los ministros por su independencia e imparcialidad, hoy dieron un gran paso y demuestran a los mexicanos que existen los contrapesos en este país y que el Poder Judicial pondrá freno al autoritarismo que se ejerce en Palacio Nacional”.

El jefe nacional de los panistas alertó que se debe detener el avance del militarismo y velar por el Estado de Derecho y la democracia, porque el presidente y Morena le otorgan a las Fuerzas Armadas atribuciones que no tiene y las expone a la corrupción, lo que pone en riesgo la seguridad del país.

Marko Cortés expresó su respeto y agradecimiento a las Fuerzas Armadas por su invaluable servicio a los mexicanos y la dedicación y entrega en el cumplimiento de sus funciones, pero insistió en que no deben ser los principales responsables de la seguridad pública.

“No a la militarización de México, sí a la seguridad, la paz y la tranquilidad con policías civiles bien pagados, capacitados y entrenados”, concluyó.





Con información de Enrique Gómez, Antonio López, Daniela Wachauf y Víctor Gamboa

