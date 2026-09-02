Señor Director: Con relación a la nota “Amigos de Andy formaron empresa en gestión de AMLO”, firmada por Antonio López Cruz y publicada el 1 de septiembre de 2026 en EL UNIVERSAL, JDBL y Compañía, S.A. de C.V., hace la siguiente precisión, toda vez que la publicación atribuye a la sociedad actividades que no corresponden a su naturaleza ni a su operación:

JDBL y Compañía, S.A de C.V., es una sociedad tenedora de acciones e inversiones.

* JDBL y Compañía, S.A. de C.V., es una sociedad cuya única actividad al día de hoy es operar como vehículo de inversión patrimonial y tenedora de acciones emitidas por otras sociedades, así como de inversiones en instrumentos financieros, sin operación adicional alguna.

Sus inversiones no están relacionadas con la industria de energía, hidrocarburos y/o infraestructura.

* Ninguna de las inversiones de JDBL, ni ninguna otra de mis empresas, está ni ha estado en el pasado relacionada con la industria de energía, hidrocarburos y/o infraestructura.

* Las inversiones que detenta JDBL se limitan única y exclusivamente a negocios que han pertenecido a la familia por generaciones. JDBL observa los más estrictos estándares éticos y de cumplimiento normativo y financiero.

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Por todo lo anterior, JDBL y Compañía, S.A. de C.V., solicita atentamente a EL UNIVERSAL la publicación íntegra de esta precisión con la misma relevancia que la nota original, a fin de aclarar y ofrecer información veraz a su audiencia.

Atentamente, Juan Domingo Beckmann Legorreta