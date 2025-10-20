Más Información
Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos
“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas
Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), manifestó su preocupación sobre la reforma a la Ley de Amparo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por medio de un comunicado, BMA señaló que las reformas aprobadas restringen la importante figura de la suspensión "al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de defensa".
Detalló que el artículo tercero transitorio del decreto incurre en una premisa inconstitucional, al permitir la aplicación retroactiva de la ley, que señaló, vulnera los derechos adquiridos.
Lee también “Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas
Por otro lado, la organización consideró que ni esta reforma ni alguna otra debe vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos, "ya que estos deben ampliar, y no restringir, su esfera de protección hacia los ciudadanos".
El Colegio de Abogados exhortó a las autoridades a abandonar prácticas incomprensibles con los derechos humanos.
"En ese sentido, instamos a emprender las reformas institucionales necesarias y a establecer mecanismos integrales para prevenir violaciones a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia", concluyó.
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]