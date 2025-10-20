Más Información

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), manifestó su preocupación sobre la reforma a la , promovida por la presidenta .

Por medio de un comunicado, BMA señaló que las reformas aprobadas restringen la importante figura de la suspensión "al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de defensa".

Detalló que el artículo tercero transitorio del decreto incurre en una premisa inconstitucional, al permitir la aplicación retroactiva de la ley, que señaló, vulnera los derechos adquiridos.

Lee también

Por otro lado, la organización consideró que ni esta reforma ni alguna otra debe vulnerar el principio de progresividad de los , "ya que estos deben ampliar, y no restringir, su esfera de protección hacia los ciudadanos".

El Colegio de Abogados exhortó a las autoridades a abandonar prácticas incomprensibles con los derechos humanos.

"En ese sentido, instamos a emprender las necesarias y a establecer mecanismos integrales para prevenir violaciones a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]