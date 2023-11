La Comisión Política Permanente del PRI, encabezada por su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, aprobó la participación de Xóchitl Gálvez Ruiz, en su calidad de simpatizante, en el proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la Presidencia de México.

Durante la sesión de la Comisión, celebrada en la sede nacional del partido, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que “Xóchitl ha demostrado ser de madera priista. Ha demostrado no sólo compartir principios y valores del PRI”.

Acompañado de la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores de las bancadas de diputados y senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, respectivamente, expuso que las raíces de la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, su historia de vida y su trayectoria política, “son congruentes con los principios que defendemos desde el México Revolucionario, hasta el México que hoy tenemos”.

“No tengo ni la menor duda que Xóchitl es más priista que muchos otros que así se llamaron y sólo utilizaron su posición en el partido para sacar ventajas personales, y brincaron del barco cuando la salida fácil y el cargo seguro se presentaron frente a ellos”, puntualizó.

Alejandro Moreno dijo que “es nuestra convicción, y lo digo con plena responsabilidad y conocimiento de lo que implica esta decisión histórica sin precedente para nuestro instituto político, que una mujer, la primera que impulsa el PRI a la Presidencia, sea Xóchitl Gálvez”.

El dirigente nacional del PRI afirmó que el 2 de junio de 2024 marca la fecha de un compromiso inaplazable para los priistas, ya que, dijo, “tenemos una cita con el pueblo de México, con el México de leyes, de instituciones, que nuestro partido construyó, diseñó, y que dieron los mejores tiempos para impulsar el proceso democrático y de mejor calidad de vida para los mexicanos”.

Aseguró que eso lo construyó el PRI, y fue una época de paz, estabilidad, desarrollo económico, político y social, pero, sobre todo, un gobierno que prestigiaba su política exterior en el mundo.

“Eso es parte sintética de lo que representa el legado del PRI. Nunca faltaron policías en las calles, una vacuna, un salón de clases, un crédito para su vivienda, un camino para llegar a las comunidades más apartadas”, indicó.

Moreno Cárdenas aseguró que el Frente Amplio por México es una coalición potente, plural, incluyente y, lo más importante, única. “Es única, porque, a diferencia de nuestros adversarios políticos, aquí no hay imposiciones ni de un líder ni de una fracción. Aquí no se baja a nadie a la fuerza. Aquí no hay maniobras ni malabares para poner a uno, o para poner a otro. Los priistas hemos pugnado por un proceso abierto, plural y democrático. Xóchitl Gálvez emanó de uno, y así será para todos los procesos”.

Sostuvo que “el priismo marchará con Xóchitl, es y será nuestra candidata y juntos vamos a llegar a la victoria y la vamos a llevar a la Presidencia de la República”, pues “vivimos la etapa de mayor degradación democrática en los últimos tiempos”, con un gobierno de Morena “cínico y corrupto”, que difama, critica y rompe el régimen democrático, destruye las instituciones y violenta la ley.

Alejandro Moreno subrayó que el actual “es un gobierno perdido, desubicado, descolocado, corrupto, mentiroso e ineficaz, un gobierno sesgado, un gobierno de partido”, con “una clara e indiscutible vocación caciquil, autoritaria y de caudillaje”.

































