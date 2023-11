Al registrarse como precandidata del PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez aseguró que su proyecto rumbo a las elecciones del próximo año rescatará a la verdadera izquierda, que, “no se equivoquen, no está en Morena”.

“Quiero que juntos construyamos un plan de gobierno de centro democrático, que revierta la actual forma autoritaria de gobernar y que impulse reformas económicas sociales y políticas para el crecimiento económico con justicia social”, expuso.

Dijo que con el PRD comparte una agenda común, que es la agenda de derechos, la agenda de libertades, la agenda de justicia social, de vivir una vida sin violencia, no solo para las mujeres, y la agenda del campo.

Ante cientos de perredistas encabezados por el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, y los coordinadores parlamentarios del PRD, la virtual candidata presidencial prometió que “vamos a hacer una campaña alegre, divertida, una campaña con propuestas, una campaña centrada en las personas, en sus sueños. Vamos a regresarle la esperanza a mucha gente que se ha alejado porque piensa que todos los políticos somos iguales”.

Sobre las propuestas de candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Xóchitl Gálvez aseguró que no hay manera de procesar esa terna.

“Lo que buscan es colonizar, no buscan que la Corte decida de acuerdo a la Constitución, no les importa lo que dice la Constitución. Si de verdad tienen tanta confianza, pues que cambien la Constitución, pero el pueblo de México no les dio la mayoría calificada para cambiar la Constitución y se aguantan” remató.

