En su última participación en tribuna, antes de dejar el Senado para dedicarse a su campaña electoral, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la unidad del país. “Dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien, nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo”, manifestó.

En la sesión ordinaria de este miércoles, el pleno del Senado aprobó la licencia por tiempo indefinido a la panista para separarse de sus funciones legislativas a partir del próximo lujes 20 de noviembre.

Desde tribuna, la virtual candidata presidencia de la alianza opositora dijo que se va del Senado “con el orgullo del deber cumplido y con la frente en alto. (…) Y debo decir que puse todo mi corazón y mi esfuerzo para cumplir a cabalidad mi cargo como senadora de la República”.

Al dirigirse a los senadores de Morena, les advirtió que en el próximo sexenio “serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo si me voy a portar muy bien con todos ustedes”, y les aclaró que “aunque serán oposición, deben saber que en mí no cabe la revancha, con el amor a México les tiendo desde ahora mi mano y disposición al diálogo digno y respetuoso”.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México insistió en su llamado a la unidad.

“No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado, México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros”, subrayó.

Lamentó que el gobierno de Morena haya desperdiciado la oportunidad y defraudado la confianza de mucha gente. “No estuvieron a la altura de las circunstancias y cuando el pueblo de México más lo necesitó no se tuvo la capacidad de respuesta. Eso es lo que está pasando en estos momentos con los compañeros de Guerrero”, señaló.

“Hoy me despido de este Senado con orgullo y mirando al país, les digo: misión cumplida”, concluyó su discurso.

Enseguida, más de una veintena de senadores de oposición pidieron la palabra para reconocer a Xóchitl Gálvez y desearle éxito en lo que viene.

El Senado también otorgó licencia por tiempo indefinido a Verónica Delgadillo, de Movimiento, quien contenderá por la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco.

