La Cámara de Diputados concedió licencia al coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Enrique Espinoza Cházaro, quien este miércoles se registró como precandidato del sol azteca a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El líder perredista se registró en la Sede Nacional del PRD como aspirante único de ese partido, y lo hizo en presencia del dirigente nacional, Jesús Zambrano, así como también a la presidenta de PRD en la CDMX, Noria Arias, diputadas, diputados locales y federales del PRD y del PRI como, alcaldes, como Xavier González Zirión y Adrián Ruvalcaba, además del Coordinador de los Senadores, Miguel Ángel Mancera y a la alcaldesa, Alfa González.

En su discurso dijo que lo que requiere la coalición es unidad, y dijo que quien resulte abanderado tendrá su total respaldo y acompañamiento.

“Queremos que las mujeres, que los hombres, que la diversidad en esta ciudad pueda expresar quién quieren que encabece esta coalición. Si soy yo, lo haré con toda determinación como todas las cosas que he hecho en mi vida, como me ha enseñado a lo a lo largo del tiempo el líder político que es Jesús Zambrano, pero si no fuera yo, si fuera Adrián, si fuera Taboada contarán con todo mi respaldo siempre y cuando sea producto de un proceso democrático y abierto. Mi compromiso no es de ahora, mi compromiso no es nuevo”, expreso el diputado con licencia Cházaro.

Recordó que le han llamado traidor a la patria por criticar al Presidente de la República y a Morena, y agregó que incluso ha Sido amenazado de muerte por sus votaciones en las dos veces en que ha sido diputado.

“Yo de verdad prefiero dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia, que vivir arrodillado frente a una tiranía, sea una tiranía al interior de la coalición o al exterior de la misma. Por lo tanto, ¡Viva la paridad de género!, ¡Vivan las mujeres que queremos vivas! ¡Vivan los hombres libres! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad de expresarse! ¡Viva el PRD! y ¡Viva México!”, concluyó.

Por su parte, el Presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, celebró el registro de Cházaro, y reconoció a Gabriela Quiroga y Polimnia Romana, por quedarse y no "traicionar" los principios del PRD.

“Están aquí liderazgos por cierto muy importantes del PRD en la Ciudad de México algunos de ellos, incluso se mencionaron ayer por ahí como nombres que ya se estaban yendo, aquí están y aquí se queda la mayoría de la Dirección Estatal y la militancia del PRD”, puntualizó.

En lugar de Espinoza Cházaro, rindió protesta su suplente, Alan Eduardo Rodríguez Gómez.

rmlgv