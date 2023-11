Cristal Pelayo, asesora del Senado de la República, dio a conocer que este miércoles presentó su registro para contender por la alcaldía Cuauhtémoc y afirmó que demostrará que “los jóvenes y las mujeres podemos gobernar”.

“El día de hoy acabo de registrarme para ser la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, aquí en nuestra alcaldía, la alcaldía Cuauhtémoc”, dijo.

Asimismo, adelantó que realizará una visita a todos los rincones de la demarcación y agregó: “hay que darle oportunidad a los jóvenes, a las mujeres que lleguemos con ideas frescas, ideas nuevas, hay que hacer algo por la alcaldía. Que no sea un impedimento hablar con nuestra representante, que cuando ustedes vayan los reciban con mucho gusto; porque recuerden ustedes son los que pagan los impuestos”.

Al grito de “¡Cristal Pelayo! ¡Ella es mi gallo!” y “¡Alcaldesa!”, la aspirante fue recibida por habitantes de Tepito, en la colonia Morelos, en donde detalló algunas de sus propuestas para mejorar la alcaldía.

Lee también Israel Zamora anuncia su registro para ser candidato a alcalde de Cuauhtémoc por Morena

“El día de hoy no vengo como una política, vengo como una ciudadana, como una vecina como todos, porque todos somos equipo, somos barrio, aquí nada de que vengan recomendados”, señaló.

En su mensaje, Pelayo Rodríguez afirmó que trabajará por la comunidad de las 33 colonias de Cuauhtémoc, para que la población no ande batallando para solucionar problemas del día a día, como el corte de árboles.

“Para que no anden batallando ustedes por una simple poda de árboles, con alguna cosa del drenaje, con algún tema de servicios públicos de lo que tenemos. Están batallando muchísimo; yo me he enterado ahora en las asambleas que hemos tenido que tardan cuatro o cinco meses en que vengan a resolverles un problema tan pequeño. Es imposible que no volteen a ver a las 33 colonias, que solo vengan a tomarse la foto y se vayan. Ya basta de operativos ridículos. Nosotros queremos recuperar la corona que es la Cuauhtémoc ”, dijo.

En el evento estuvo presente el actor Carlos Bonavides, originario del estado de Veracruz, quien externó su respaldo a la aspiración de Pelayo Rodríguez.

¡Emocionada por anunciar mi registro como aspirante para coordinar la defensa de la transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc! Busco dejar atrás los discursos vacíos y trabajar con la comunidad. Pronto compartiré más sobre mi proyecto. #EsCristal #LaCuauhtémocMeLate #Cristal pic.twitter.com/rUCmujGa4i — Cristal Pelayo (@CristalPelayoR) November 15, 2023