Hoy, en Chilpancingo, conocí a los hermanos Alejandro y Kevin.

Llegaron desde su colonia Paso Limonero en Acapulco para comprar 71 kilos de tortilla. Repartirán un kilo por familia.

También buscaban huevo.

"No hay comida, no hay combustible, no hay agua".

"No hay comida, no hay combustible, no hay agua".

Esta es la realidad en…