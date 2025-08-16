Derivado de una inspección a carga proveniente de Michoacán, personal de la Marina Armada aseguró 30 galones de plástico, que contenían aproximadamente 114 litros de precursor de metanfetamina en la aduana del puerto de Manzanillo, Colima.

Al llevar a cabo la revisión de cinco cajas de cartón con seis galones de plástico, con sustancia líquida cada una, el personal naval, en conjunto con la Aduana de Manzanillo, detectó que se trataba de precursor de metanfetamina, tras realizar un análisis, una sustancia incluida en la lista de vigilancia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, por estar relacionada con la fabricación ilícita de drogas sintéticas, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia señaló que los 30 galones de plástico, que contenían aproximadamente 114 litros de sustancia líquida de presunta metanfetamina, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Marina afirmó que de esta manera contribuye a la suma de esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada, logrando impedir la producción de estupefacientes por parte de la delincuencia y fortalecer la seguridad interior del país, en beneficio de las familias mexicanas.

