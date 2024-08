El senador oficialista, Félix Salgado Macedonio, aseguró que Morena y los partidos aliados ya tienen “amarrada” la mayoría calificada que, requiere de entrada para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Sin detallar quienes son los senadores electos de oposición que se habrían pasado a Morena, apuntó que “hay mayoría calificada en el Senado”.

A pregunta expresa si van a conseguir fácilmente los tres votos que faltan en el Senado para la mayoría calificada, respondió: “Les digo algo, ya están, ya están”.

Cuestionado sobre quiénes son, indicó: “No, no puedo decir, pero ya están. Hay mayoría calificada en el Senado. No, no puedo decir nada de eso”.

Cabe recordar que EL UNIVERSAL publicó que los dos senadores electos del PRD, son Araceli Saucedo de Michoacán y José Chavo Herrera de Tabasco, que aún no se han registrado, podrían formar parte del grupo parlamentario de Morena, ya que no han contactado a la dirigencia nacional.

Con dichos votos Morena y sus aliados obtendrían los votos que hacen falta para conformar la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución, entre ellos la Reforma al Poder Judicial.

