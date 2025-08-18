El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, anunció que la próxima semana presentará una página electrónica que llamará “LasmentirasdelPAN.com”.

“La próxima semana vamos a dar a conocer, yo lo que, en la Legislativa del pueblo, ´LasmentirasdelPAN.com´, y será un ejercicio para dejar ahí en las redes sociales muy claro; siempre con un dato, nunca vamos a contra argumentar una mentira del PAN que con algo que no sea oficial o con un dato que mate la mentira”, dijo.

El legislador morenista explicó que el proyecto tiene la finalidad de contrarrestar las acusaciones que hace la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN), quien la semana pasada solicitó la comparecencia del general Audomaro Martínez, y exhortó al senador Adán Augusto López para que pida licencia, por presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”.

La página web de Ávila Anaya también tratará de contestar acusaciones de otros legisladores panistas, como las que le hicieron Héctor Saúl Téllez y la propia Pérez Jaén, acompañados del vocero nacional del PAN, Jorge Triana, el pasado 5 de agosto, cuando lo denunciaron por presuntos nexos con el narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y nepotismo.

“A Pérez-Jaén le estamos creando una página, que, por iniciativa y por todo lo que ha comentado esta diputada. Hemos elaborado de cada uno de los elementos que ella siempre comenta, la realidad acompañada de un documento. De un documento oficial, en donde vamos a desmentir todo lo que dice esta diputada, que por cierto habría que recordarle su pasado priista, su forma de actuar en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, cuando participó. La forma en la que fue denunciada por el director de este instituto en ese momento”, dijo.

