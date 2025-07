Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, garantizó que, sin importar las distancia, las y los trabajadores de la salud del programa "Salud, Casa por Casa" visitarán hasta el último rincón del país a todos los adultos mayores y personas con discapacidad.

Al participar en la asamblea de "Salud, Casa por Casa" en Acapulco, Guerrero, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria destacó que en este estado, 900 personas servidores de la salud caminan casa por casa, visitando a 430 mil derechohabientes para preguntarles sobre su estado de salud, les toman signos vitales, y con base en esto, elaborar su historial clínico.

Explicó que a la fecha, estos trabajadores de la salud se han realizado 75 mil 263 visitas domiciliarias.

"Nosotros tendremos brigada de médicos y médicas yendo a La Montaña, a la sierra, a las zonas más alejadas para que nadie se quede sin la atención. Vamos a tener nuestras camionetas para ir, llevaremos la farmacia para que en una vuelta hagamos toda la visita y atendamos en el último rincón de este estado y del país a todo aquel que lo necesite, nuestros adultos mayores y personas con discapacidad.

"No habrá lugar que no visitemos y no habrá distancia que nos impida llegar a todas las casas del estado de Guerrero".

Ariadna Montiel Reyes destacó que en este programa participan 20 mil servidores de la salud quienes recorren todo el país visitando los hogares de los adultos mayores y personas con discapacidad.

"Ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de participar en este programa que —como lo ha dicho nuestra Presidenta— está con el objetivo más alto de ser el programa de prevención a la salud más importante del mundo; porque somos más de 20 mil servidores de la salud caminando en todo el país, y nos sentimos orgullosos de poder servir al pueblo, somos del pueblo y estamos ayudando al pueblo. Así que, un orgullo que el programa avance", agregó.

em