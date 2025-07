Los gobiernos de México y de China respondieron este jueves a los señalamientos que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en su contra por el tema del fentanilo y los cárteles del narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró “¡claro que no!” están las autoridades “petrificadas” por los cárteles mexicanos de la droga, como aseguró Trump.

En su conferencia matutina, Sheinbaum, al ser cuestionada sobre las declaraciones de su par estadounidense, respondió: “¿Cómo dijo? Que tenemos miedo, que no sé qué (...) pues no, ¡Claro que no!”. Señaló que no busca pelearse ni polemizar con Trump, pero manifestó que siempre habrá una defensa de la soberanía “y no nos agachamos, y exigimos trato de iguales”.

Lee también Trump ordena a fiscal general divulgar testimonio de gran jurado que acusó a Jeffrey Epstein; "esta estafa debe terminar", dice

Sheinbaum consideró que Trump “requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho lo suficiente (...) Aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de —principalmente— algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza”.

Afirmó que en Estados Unidos “tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de drogas”.

La respuesta se produce un día después de que Trump dijo que “las autoridades mexicanas están petrificadas por los cárteles de la droga” y que éstos “ejercen un fuerte control sobre México, sobre los políticos y las personas electas”.

Lee también ¿Make America Great Again?, sólo uno de cada 4 adultos en EU dice que políticas de Trump sí los han beneficiado

Al respecto, Sheinbaum manifestó: “no somos iguales” a los gobiernos de antes, en alusión a la administración del expresidente Felipe Calderón, donde ejerció como secretario de seguridad Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

No sólo México respondió. Luego de que Trump dijera que espera que China comience a imponer la pena de muerte a los responsables de traficar fentanilo, el portavoz de Exteriores de Beijing, Lin Jian, dijo en rueda de prensa que el tema del fentanilo “es un problema de Estados Unidos y no de China, por lo que es responsabilidad de Estados Unidos solucionarlo”. Afirmó que “pese a la buena fe que demostramos para colaborar en este asunto, Estados Unidos impuso aranceles a China a cuenta del fentanilo, lo que supuso un revés para el diálogo y la cooperación sobre narcóticos, además de conllevar un grave daño para los intereses de China”.

El portavoz agregó que “si Estados Unidos quiere cooperar con China en este asunto, tiene que afrontar los hechos y apostar por un diálogo verdadero basado en el respeto y el beneficio mutuos”.

Lee también ¿En verdad Trump puede despedir a Jerome Powell como presidente de la Fed?; esto dicen las leyes norteamericanas al respecto

Termina la invesión

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump puso fin a la crisis migratoria en Estados Unidos. “Trump prometió acabar con la invasión de extranjeros ilegales de Joe Biden, y cumplió su promesa en tiempo récord. ¡Ahora tenemos la frontera más segura de la historia!”. Aludió así a las cifras que dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que indicó que la Patrulla Fronteriza interceptó a 6 mil 70 migrantes que intentaron entrar sin visa, 15% menos que en marzo.

Por segundo mes consecutivo, la Patrulla Fronteriza no liberó a ninguno de los migrantes en situación irregular que ha interceptado, ni siquiera a los solicitantes de asilo.

De acuerdo con un documento revisado por la agencia Associated Press, funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en Estados Unidos sin permiso legal.

Lee también Diagnostican a Trump con insuficiencia venosa crónica tras hinchazón de piernas; "no es nada grave", dice la Casa Blanca

Aunque los indocumentados no pueden inscribirse en el programa Medicaid, que proporciona cobertura casi gratuita de servicios sanitarios, la ley obliga a todos los estados a ofrecer Medicaid de emergencia a todas las personas, incluyendo aquellas en situación irregular, y quedan registrados.

En más de mil 600 lugares en Estados Unidos se realizaron ayer protestas por las políticas migratorias de Trump. “Atravesamos momentos aterradores”, denunció Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen. Con información de agencias