El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que van avanzadas las negociaciones para que Grupo México compre Banamex a la estadounidense Citigroup y aseguró que ve “con buenos ojos” la operación, aun cuando reconoció que tiene diferencias públicas con esa empresa, “pero ese otro cantar”.

“Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México y nosotros les hemos transmitido a los consejeros directivos de Citi Banamex que no hay de parte del gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación.

“Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esta operación porque se están cumpliendo elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces solo me falta revisar la parte de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México, no va a haber problema, tenemos diferencia, tenemos diferencia con ellos, pero eso es otro asunto, es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema”, dijo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador rechazó que su gobierno esté poniendo “peros” a esta compra, pues afirmó que esta cumple las sugerencias que hizo para la venta: que sea capital mexicano, que no se despida a los trabajadores, que se mantenga en México el patrimonio cultural que posee Banamex y que paguen impuestos por esta compra.

“Ya definimos con anticipación cuáles son las reglas, primero que fuese capital mexicano, ese se está cumpliendo; segundo, de que estén pues al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo.

“Lo tercero, que se pague el impuesto por la operación, porque cuando se vendió ese banco en la época de Fox y estando de secretario de Hacienda, Francisco Gil que había trabajado de subsecretario de Hacienda con Salinas y después fue empleado de Roberto Hernández y luego Roberto Hernández se convierte en el principal accionista de Banamex llega su empleado Francisco Gil a la SHCP y llega Fox que había estado en la escuela con él, que además le había ayudado en la campaña pues se les hizo fácil no pagar impuestos, vendieron Banamex a Citigroup, tenía que haber pagado como 3 mil millones de dólares de impuesto y no pagaron ni un centavo. Entonces miren las vueltas que da la vida, ahora Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y pues ya son otros tiempos, ahora tiene que pagar los impuestos.

“Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural y es de México, tiene edificios, tiene colección de arte, y todo eso tiene que quedar en la nación, no se puede ir al extranjero”, detalló.

Con información de Alberto Morales

