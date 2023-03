Al asegurar que “al final va a triunfar la justicia sobre el poder. ¡Me cansó ganso!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y se cometió una injusticia en destituirlo y mantenerlo en la cárcel.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que el abogado Guido Croxatto le explicó que no había fundamento legal para que el Congreso peruano destituyera a Pedro Castillo y lo cual fue, afirmó, un golpe a la legalidad y a la democracia.

Este lunes, el presidente López Obrador recibió al abogado de Pedro Castillo en Palacio Nacional.

“Fue muy buena la reunión con el abogado de Pedro Castillo. Él está defendiendo bien el caso, me explicaba de que no hay fundamento legal para lo que hicieron; es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad, no podían destituirlo y menos mantenerlo como está sucediendo en la cárcel. Es una gran injusticia, el abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó, ahí cometió una injusticia. Fue un golpe a la legalidad y a la democracia.

“Entonces él está haciendo su trabajo para defender legalmente al presidente y nosotros estamos también apoyando (…) Al final va a triunfar la justicia sobre el poder ¡Me cansó ganso!”, dijo.

Pedro Castillo es víctima del clasismo y racismo: AMLO

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que Pedro Castillo es víctima del clasismo y racismo que, afirmó, todavía impera en ese país por aquellos que se creen dueños de Perú, quienes tienen apoyo del extranjero para saquear sus recursos naturales “a sus anchas”.

“En el fondo Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo que lamentablemente, tristemente impera en el Perú, no generalizo es un pueblo bueno, es un pueblo hermano, pero hay un grupo dominante que son los que se creen dueños del Perú con el apoyo del extranjero y también para saquear los recursos naturales del Perú a sus anchas y les estorbaba Pedro Castillo, es lo económico y es también el racismo: 'cómo un serrano, un maestro, un indígena va a gobernar aunque así lo haya decidió el pueblo en elecciones libres, democráticas', no les importó.

“Desde que llegó a la Presidencia empezaron a hostigarlo y a quererlo destituir hasta que por fin lo lograron y es muy lamentable el silencio cómplice de los gobiernos democráticos y libres y de los medios de comunicación que gritan como pregoneros cuando se trata de acusar a un gobierno popular, democrático y callan como momias cuando está de por medio el interés de los grupos económicos, de los políticos. Todo esto tiene que ir cambiando”, declaró.

Con información de Alberto Morales

