El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los concesionarios de hospitales rentados con contratos multimillonarios no han aceptado su propuesta para que se les compren esos nosocomios y buscan renegociar los contratos, pero a la baja.

“Ellos dicen que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque, aunque le bajemos la mitad de todos modos es mucho el costo para el erario público”.

En conferencia de prensa, López Obrador recordó que se trata de contratos, por varios años, para la renta de hospitales para el IMSS y el ISSSTE con costo anual de 5 mil 651 millones y por todo el tiempo de la concesión la cifra supera los 93 mil millones de pesos.

Señaló que instruyó que se hiciera un avalúo para ofrecer un monto justo a los concesionarios, el cual arrojó que el precio por los nueve nosocomios, incluidos equipos, es de 5 mil 242 millones de pesos.

“Hablábamos que eran 5 mil (242) millones lo que costaban los nueve hospitales. Miren lo que se termina pagando, hay que hacer la suma, la suma anual. Casi un año. Con un año pagamos los nueve; 5 mil 651 anual es lo que tenemos que pagar año con año”, señaló.

El presidente López Obrador dijo que, de seguir con esos contratos se tendría que pagar una suma mayor a 93 mil millones de pesos.

“¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿Es justo? ¿Es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno, si esto es producto de influyentismo, si tienen que ver con el manejo de medios de información o de manipulación. ¡93 mil millones!”.

En julio pasado, el Presidente dijo que su gobierno está revisando los contratos que se tiene con empresas privadas bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para buscar comprarles 12 hospitales concesionados al IMSS, ISSSTE y a la Secretaría de Salud.

“Les estamos proponiendo, además en buenos términos, no, es decir: ‘Les cancelamos el contrato’. No. Es decir: ‘Ya recibieron durante varios años cantidades importantes, ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino”.



