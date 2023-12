Tras criticar la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Salinas de Gortari es el exmandatario de México, aún con vida, “más rico de todos”.

En su conferencia mañanera de este viernes 29 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó a los asistentes quién es el expresidente mexicano con más dinero.

“Yo creo que Salinas es el expresidente, vivo, más rico de todos ¿O quién será? A ver, ahí investiguen, y cómo le hicieron. Ahora sí como diría mi paisano Chico Ché: ‘¿Quien pompó?’”, dijo López Obrador.

“Obregón no llegó a tener tanto dinero como los gobernantes del periodo neoliberal, pero es buena la investigación. Desde Santa Anna, de los famosos, pues; Juárez, se sabe porque hay un testamento, que no acumuló bienes, tenía algunas casas; Lerdo vivía en una vecindad, en el exilio cuando muere en Nueva York; Porfirio sí tenía, no mucho pero sí tenía en acciones los familiares (...).

“Calles tenía, pero no mucho; el general Cárdenas, no; Ávila Camacho, un poco, no mucho; Alemán sí tenía; Luis Cortines, no, combatió la corrupción; López Mateos, no; Díaz Ordaz, poco; Echeverría sí, poco; López Portillo sí tenía, le regalaron un rancho (...).

“De la Madrid no tanto; Salinas sí, ese sí tien y ahí les dejo los demás”, expresó.

