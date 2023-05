En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola se lanzaron una serie de retos, luego de que el columnista de EL UNIVERSAL presentó un reportaje que expone que los amigos de Andrés López Beltrán, hijo del mandatario de México, se han beneficiado de contratos para encargarse de la gerencia de proyectos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador respondió a Loret de Mola la solicitud para ser entrevistado.

AMLO y Loret se lanzan retos tras reportaje de “los amigos de Andy”

En su espacio de Latinus, Carlos Loret de Mola lanzó un reto al presidente López Obrador: “Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno”.

“Está invitado aquí al estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera”, precisó Loret.

Por su lado, López Obrador rechazó el reportaje sobre los amigos de su hijo: “Es rotundamente falso”.

En el Salón Tesorería, López Obrador dijo que “no pasa nada porque no es cierto” y atacó al periodista: “Si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la Fiscalía”.

“A ver, yo le puedo decir, Loret de Mola, vamos a hacer una apuesta o vamos a hacer un acuerdo, no es un desafío, nada, vamos a intercambiar bienes, todos los bienes que tiene mi familia; los míos, los de mis hijos con los que tiene tu familia, vamos a intercambiarlos. ¡Me voy a rayar! ”, retó López Obrador entre risas.

De nuevo, López Obrador atribuyó propiedades lujosas al columnista de EL UNIVERSAL y le pidió transparentarlas.

“Mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola”, expresó.

AMLO responde a petición de entrevista de Loret de Mola

En su mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador rechazó ser entrevistado por el columnista de EL UNIVERSAL.

“¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada”, expresó López Obrador.

El presidente de México reafirmó “el cambalache” de bienes que supuestamente posee Carlos Loret de Mola con los de su familia.

“El tiene muchísimo más dinero, mal habido. Lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo, y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo”, dijo el Presidente.