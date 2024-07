El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la solicitud que hizo Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Peza López “por violar la Constitución”, al fijar un plazo de 24 horas al Tribunal Electoral (TEPJF) para que proponga a los dos magistrados electorales faltantes.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de julio en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la orden del juez es una violación a la Constitución y que este asunto, indicó, no es de su competencia.

Insistió que los jueces, magistrados y ministros en su mayoría, “aunque hay honrosas excepciones”, son empleados de los potentados de México.

“Ahí andan, son como sus llaveritos y hagan la investigación pero que yo no tenga la pena de estar aquí diciéndolo, pero vean quién es quién en el Poder Judicial; o sea, quiénes realmente mandan y han llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral, ¿qué es eso?”, cuestionó.

“¿Es necesario el juicio político?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Sí, claro que sí. Es una violación a la Constitución; o sea, no le corresponde”, dijo.

López Obrador rechazó que esta solicitud de juicio político sea una venganza en contra del juez.

“No, no, no, es que están al servicio de intereses facciosos, y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo, tiene que poner por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación.

“Imagínense que los tiene de ahí de empleados y encima de eso, como una burla, hay que pagarles, 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo. Así de sencillo”, expresó.

