El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si al finalizar su gobierno hay alguna denuncia en su contra, no pedirá que se interceda por él la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum, ni contratará abogado o se amparará, porque “no tengo nada que temer y siempre voy a contar con el apoyo del pueblo”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de julio en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que lo que estima más importante en su vida es la honestidad, que tiene su conciencia tranquila y que siempre ha luchado por causas justas.

“Si llegara haber, por alguna razón, una investigación en contra suya, ¿usted pediría que no se interceda por usted en el siguiente gobierno?”, se le preguntó.

Lee también "Estamos nombrando poco a poco", reacciona Sheinbaum a posible invitación a su gobierno a hijos de AMLO

“Sí, que no, no, no, no, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar, eso ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas.

“De modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo”, contestó.

Lee también “Ni yo soy cacique, ni ella es pelele”, dice AMLO tras dichos de Sheinbaum de no “pintar raya” con el Presidente

Considera que va a mejorar su estado de salud cuando deje la Presidencia

El presidente López Obrador consideró que cuando deje la Presidencia la República va a mejorar mucho su estado de salud.

“Voy a mejorar mucho, si ahora estoy entero, bateando arriba de 300”, expresó al destacar que hace un mes, con las elecciones federales donde Morena y aliados arrasaron en los comicios, le cambiaron “el motor”.

“Hace un mes me cambiaron el motor por completo, traigo motor nuevo, imagínense lo que significa…. Es para hincarme y agradecerle al pueblo y al creador”, declaró.

Destacó que la transformación en la vida pública que inició su gobierno fue pacífica, pero no superficial, ya que es igual de profunda que la Independencia, las Leyes de Reforma, la Revolución Mexicana, porque se está arrancando de raíz la corrupción.

Festejó que el próximo 1 de octubre le entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum: “Qué más puedo pedirle a la vida, es para decir, gracias a la vida”.

Lee también Pablo Gómez niega ante AMLO investigación de la UIF contra Carlos Loret de Mola, pero sí a Latinus