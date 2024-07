Luego que José Ramiro "Pepín" López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue designado al frente de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le dio el visto bueno al asegurar que el gobernador electo, Javier May Rodríguez, tiene todo el derecho de formar a su gabinete.

"Javier May tiene todo el derecho de formar a su gabinete, ayudaron a su campaña y es una decisión del gobernador de Tabasco, y es un gobernador de tiene casi el 80% de apoyo popular, inédito”, expuso Sheinbuam tras una reunión con jóvenes de todo el país.

¿Abrirá las puertas a los hijos de AMLO?

Al ser cuestionada sobre si abrirá las puertas de su gobierno a los hijos del presidente López Obrador, Sheinbaum no descartó la posibilidad ya que mencionó que aún no termina de nombrar los secretarios de Estado.

“Por lo pronto no, todavía no acabamos de nombrar a nuestros secretarios y secretarias”, mencionó. Al reiterarle la pregunta sobre si descarta o no la participación de los hijos del presidente, Sheinbaum dijo: "Estamos nombrando poco a poco".

Cabe mencionar que Sheinbaum nombrará este jueves nuevamente a otros integrantes de su equipo de trabajo; hasta el momento lleva 13 nombramientos.

