Al ser arropada por 2 mil jóvenes que la apoyaron durante la campaña electoral por todo el país, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que en las pasadas elecciones del 2 de junio no hubiera ganado sin ellos, ya que decidieron decir "basta" de que les dijeran "ninis" y "rechazados".

"En el 2018 y en el 2024 se ganó no sólo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron en el 2018 basta, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México (...) que decidieron que nunca más quieren que se les llame ninis ni se les llame rechazados", expresó en el Polyforum Siqueiros.

Sheinbaum señaló que el apoyo vino de jóvenes campesinos, obreros, estudiantes, indígenas, de las ciudades, del campo y que estudian la licenciatura, entre otros

"Las y los jóvenes de México que decidieron lo más importante, tomar en sus manos el destino de la nación y el destino del pueblo de México. (...) Y con todo respeto, yo a mis 62 años sigo siendo joven porque no se cansa uno de luchar, pero, por supuesto, mi compromiso que vamos a gobernar con ustedes, por ustedes y para ustedes. De muchas maneras", declaró.

Lee también AMLO: No hace falta que renuncie la ministra Piña, pues eso no va a “descafeinar” la reforma judicial

La virtual presidenta electa criticó que en la campaña, los conservadores mencionaban que representaban "verdad, libertad y democracia", lo cual catálogo como falso, y que la autollamada Cuarta Transformación es todo lo contrario,

En ese sentido, Sheinbaum adelantó que ya está formando el presupuesto del 2025, y que estará enfocado en fortalecer los derechos de los jóvenes, pues habrá construcción de universidades así como de un millón de viviendas, mediante dos programas uno de ellos será para que este sector de la población pueda rentar y posteriormente comprar las propiedades.

"Firmo todo lo que me han puesto aquí, todo, absolutamente todo, pero ¿a qué los convoco? A que sigamos construyendo juntas y juntos el porvenir de nuestra patria. (...) el que llegue una mujer a la presidencia en el 2024, también es parte de la revolución de las conciencias, de la transformación del humanismo. A seguir construyendo la cuarta transformación de la vida pública. A que nunca nos separemos, a que jóvenes viejos y jóvenes jóvenes, nos juntemos a seguir construyendo esta patria maravillosa que se llama México", destacó.

Durante el evento, los jóvenes de todo el país respaldaron y aseguraron que van a defender las 20 reformas constitucionales que serán prioritarias a discutir en el siguiente Congreso, ya que son fundamentales para el segundo piso de la transformación.

Lee también AMLO: Que Loret de Mola se vaya de vacaciones, que no se preocupe, no lo estamos investigando

"(...) Hoy aquí estamos unidas más de dos mil juventudes de todo el país. Y queremos decirle que respaldaremos y defenderemos las 20 reformas constitucionales que son fundamentales para el segundo piso de la transformación. La conquista del sueño de la igualdad es para todas el camino a la felicidad. (...) la revolución de las conciencias es posible, permanente y amorosa", mencionó.

Destacó que los jóvenes buscan justicia y paz, por lo que es necesario la reforma al Poder Judicial, y también va por el programa Los Jóvenes Unen a México para que opten a una vida sin violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul